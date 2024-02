Villarejo va seguir al fiscal Alberca i el magistrat Pijuan

Actualitzada 01/02/2024 a les 12:08

El comissari espanyol José Manuel Villarejo va fer seguiment de qui llavors era el fiscal general d'Andorra, Alfons Alberca, i del magistrat del Tribunal de Corts i jutge català que va instruir el cas Palau, Josep Maria Pijuan, segons publica el Periódico de España. La informació indica que les gravacions i agendes de Villarejo mostren que el 2014 va iniciar "una persecució" del fiscal i el jutge perquè considerava que volien "boicotejar la investigació parapolicial contra polítics catalans com Jordi Pujol", amb el treball que feien amb d'altres fiscals a Catalunya.El rotatiu explica que el seguiment a Alberca i Pijuan s'ha descobert en les converses que analitza la fiscalia catalana per la causa que ha obert per determinar si es va espiar al fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol. Villarejo comenta en les gravacions que a Andorra li van informar d'una reunió del fiscal de Catalunya amb Pijuan "i han estat veient el disseny de com boicotejar tot", recull el diari espanyol. I el juliol del 2014 el comissari va fer una anotació fent referència al "fiscal d'Andorra és català. Possibles contactes amb GRIM. Les dades dels comptes s'aconsegueixen a través de Celestino. Molt mosca amb Marcelino Martín-Blas", que llavors era cap d'assumptes interns de la policia. I torna a esmentar Andorra per indicar que un fiscal va estar al Principat de l'11 al 18 de juliol d'aquell any.