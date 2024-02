Una empresa engega un procés judicial de reclamació de deute contra Glovo

El BOPA recull l’avís de citació al representant legal de l’empresa en no haver-lo localitzat

Glovo ja no té repartidors a Andorra, malgrat que encara es poden fer comandes a través de la seva aplicació. L’aterratge de l’empresa nascuda a Catalunya no ha obtingut els fruits esperats i el BOPA recollia ahir que també deixa algun rastre de conflicte econòmic. El Butlletí Oficial recollia l’admissió a tràmit per part de la Batllia de la reclamació judicial de deute de l’empresa Addwill Assessors SLU, dedicada a l’assessorament i consultoria fiscal, contra la societat Glovoapp SLU. Concretament, es tracta d’un procediment de la jurisdicció civil anomenat d’injunció i la societat té 13 dies hàbils a comptar des