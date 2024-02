La missió econòmica a Lisboa finalitza amb "possibilitats de negoci"

Actualitzada 01/02/2024 a les 10:58

Una vintena d'empresaris andorrans han participat en la missió econòmica a Lisboa organitzada per Andorra Business en col·laboració amb la Cambra de Comerç i que ha finalitzat avui. Segons informa l'entitat, els treballs han estat de dos dies amb sessions informatives i visites a empreses i startups. La directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo, ha fet un balanç molt positiu per la bona acollida i la satisfacció dels participants per la "possibilitat de negoci que han pogut explorar". L'objectiu del certamen és analitzar les oportunitats d'inversió i comercials que ofereix Portugal.A banda, també s'ha celebrat reunions bilaterals entre el secretari d'Estat d'Internacionalització de Portugal, Bernardo Ivo Cruz, i el secretari d'Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura. En aquest sentit, Saura ha considerat que "feia sis anys que no se celebrava cap missió econòmica empresarial" i que "podem tenir moltes vies de treball". També han assistit a la missió l'ambaixadora d'Andorra a Portugal, Eva Descàrrega, i el president i la directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, Josep Maria Mas i Sol Rossell.