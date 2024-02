El SAAS diu que si la UTE no pot assumir el conveni col·lectiu ha de denunciar el contracte

El serial en què s’ha convertit el servei de transport sanitari no medicalitzat des que va canviar de mans el setembre del 2022 toca a la seva fi. L’empresa (la UTE Andorrana de Transport Sanitari) i la plantilla van acordar un conveni col·lectiu que ha pacificat el clima laboral però que la companyia assegura que no pot assumir econòmicament amb les condicions actuals del contracte de prestació del servei. L’única sortida era que el SAAS hi fes una aportació, que les consultes jurídiques al respecte han conclòs que no pot fer, de la qual cosa la UTE ja “és coneixedora”,