La banca aporta el 14% del PIB i torna a guanyar pes en l'economia

El sistema financer es presenta com un “pilar estable” i un dels motors econòmics del país

El sector financer andorrà va aportar un 14% del producte interior brut (PIB) de forma directa i un 19% de manera indirecta el 2021, segons indica un estudi encarregat per Andorran Banking Observatory i elaborat pel departament de Regulació i Governança del sector financer de KPMG Madrid. Aquesta dada suposa que torna a guanyar pes en el conjunt de l’economia, ja que el 2020 representava un 12,3%, i un any abans, un 11,7%. “El sector financer a Andorra té un pes important en l’economia, com tenen altres places financeres com Luxemburg, Liechtenstein, Mònaco o Suïssa”, conclou l’estudi. L’informe destaca “l’important pes” que representa el