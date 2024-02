Els agricultors francesos reiteren la intenció de no deixar les mobilitzacions fins que l’executiu gal escolti les seves demandes

Salten les alarmes per un segon cap de setmana amb el país bloquejat. Els manifestants van reiterar ahir que no abandonaran les protestes fins que l’executiu francès no doni resposta a tots els seus neguits i, a menys que hi hagi un gir de guió en forma de trucada del govern gal, Andorra viurà un nou cap de setmana amb l’accés a França tallat. La demanda principal dels manifestants és cobrar els 2 milions d’euros en ajuts per la sequera que els deu l’assegurança i que s’han de tramitar a través del govern, segons va recordar un dels agricultors afectats, Christan