L'IPC baixa al 4,4% al gener

Actualitzada 01/02/2024 a les 10:04

La inflació comença l'any amb la tendència a la baixa dels últims mesos del 2023. L'Índex de Preus al Consum (IPC) del gener s'ha situat en el 4,4%, el que representa una disminució de dues dècimes respecte al 4,6% del tancament de l'any passat, segons el càlcul de l'indicador avançat fet públic aquest matí per Estadística. I contrasta amb el 7,5% de l'IPC que es registrava el gener del 2023.L'informe atribueix la rebaixa de la inflació al descens dels preus d'aliments i begudes no alcohòliques i vestit i calçat. Les tarifes dels transport i electricitat "haurien contribuït a augmentar la inflació", exposa Estadística.El servei informa que l'IPC avançat d'Espanya al gener ha estat d'un 3,4%, tres dècimes per sobre de l'indicador del desembre i a França, l'índex queda en un 3,1%, amb una disminució de sis dècimes en comparació amb el del tancament del 2023.