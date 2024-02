Govern tanca amb 15 milions de superàvit el 2023

Actualitzada 01/02/2024 a les 17:51

El projecte de llei de pressupost pel 2024 ha donat informació, de retruc, de l'anterior exercici. El ministre de finances, Ramón Lladós, ha explicat en la sessió de Consell General que, tot i que Govern havia previst tancar l'any amb un déficit de 27 milions, la xifra ha acabat sent de 15 milions, però de superàvit. Així doncs, el balanç és de 42 milions d'euros d'ingressos per sobre de les previsions del Govern."Aquesta dada s'explica amb què hem tingut un context macroeconòmic favorable", ha explicat el ministre, que ha expressat que el PIB, com el balanç de l'exercici, també ha superat les expectatives governamentals. En un principi, l'executiu l'havia situat en un 1,4% i s'ha tancat en un 2,3%.