Govern no assumeix el subministrament d'aigua del centre d'alt rendiment d'Envalira

Actualitzada 01/02/2024 a les 12:12

El Govern no assumeix el cost dels treballs de subministrament d'aigua potable ni de sanejament des del cap del port d'Envalira fins a l'edifici del Centre Residencial en Alçada Medicoesportiu d'Andorra, o bé Cramea. Aquesta dada ha estat facilitada per l'Executiu en resposta a una pregunta parlamentària de la consellera socialdemòcrata Susanna Vela. La contesta assegura que és el concessionari qui ha de promoure i contractar. És d'aquesta manera que càrrec seu hi ha el subministrament d'aigua potable des del cap del port d'Envalira i el sanejament autònom per depurar les aigües residuals del Centre, prèviament a l'abocament al medi.En aquest sentit, el concessionari adjudicatari, el Centre Esportiu Sostenible 2508 SLU, assumeix el cost de les canalitzacions pels serveis de FEDA, Andorra Telecom, aigua potable i aigües residuals des del cap del port d'Envalira fins al Cramea. Actualment, aquestes canalitzacions ja s'estan duent a terme a càrrec del concessionari.Govern remarca que en el marc de la signatura del conveni de col·laboració entre administracions públiques en relació amb l'accés al Cramea des del cap del port d'Envalira entre el comú d'Encamp, el Govern i les societats Centre Esportiu Sostenible 2508 SLU i Saetde, cal posar en relleu que el comú d'Encamp assumeix el cost derivat del subministrament d'aigua potable que permeti el desenvolupament de la concessió administrativa del Cramea en els termes del contracte de la concessió. És a dir, el comú executa els treballs necessaris per garantir el subministrament d'aigua potable i alhora aprofita la rasa per fer arribar el clavegueram des del revolt on actualment hi ha el restaurant conegut com Costa Rodona, al Pas de la Casa fins al cap del port d'Envalira.