El nombre d'avisos en ciberdelictes disminueix un 32% en només un any

Els avisos de possibles atacs en ciberdelictes van disminuir un 32% l’any passat. Segons l’Agència Nacional de Ciberseguretat Andorrana (ANC-AD), el 2023 van rebre menys avisos, un total de 189, mentre que el 2022 en van ser 276. Si es desglossa per tipologies, la gran majoria disminueixen, com és el cas del tràfic jurídic (ús indegut de targetes), que va baixar un 286%. En aquest cas, el 2022 es van registrar 54 casos, i aquest darrer any, 14. També van baixar els relatius a la llibertat sexual, amb un 10% (96 el primer any i 87 el segon). L’únic apartat en què van