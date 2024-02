El Consell General confirma la pujada dels salaris corresponent a l'IPC

Actualitzada 01/02/2024 a les 20:08

S'ha aprovat aquesta tarda al Consell General la mesura d'incrementar tots els salaris per sobre del mínim i fins al mitjà un 4,6%, corresponent a l'IPC del 2023.La mesura, que ja va entrar en vigor amb caràcter retroactiu l'1 de gener, era l'opció que menys agradava als grups parlamentaris. La ministra de Presidència, Habitatge, Economia i Treball, Conxita Marsol, ha apuntat que "hauria preferit que els salaris s'haguessin decidit fruit de la negociació col·lectiva" entre els sindicats i la patronal, que, tot i no arribar a una entesa final, la ministra ha agraït que "per primera vegada les dues parts han presentat una proposta seriosa i justificada".La pujada s'ha aprovat amb 26 vots a favor i 1 en contra, el del conseller no adscrit Víctor Pintos, que ha considerat que les polítiques intervencionistes "no ajuden a l'entramat empresarial", ja que haurien de ser les companyies les que fixin els salaris.L'augment salarial afectarà 28.000 assalariats i es complementarà amb la pujada del 7% del salari mínim.