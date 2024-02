Detingut a la Seu per fer una estrebada a una dona de 85 anys

Actualitzada 01/02/2024 a les 12:40

Un home de 25 anys va ser detingut ahir a la Seu per cometre el robatori d'un bolso a una dona de 85 anys i ferir-la en fer-li una estrebada. Els fets van tenir lloc a les 18.30 hores quan l'home, resident de la capital alturgellenca, va apropar-se a la víctima per demanar-li diners. En negar-se, aquest li va estirar el bolso de manera violenta i va fer colpejar la dona al terra. Un agent que no estava de servei va assistir a la dona i una descripció de les característiques de l'home va ajudar a enxampar-lo a un carrer pròxim al lloc de l'incident.La víctima va ser traslladada a l'hospital de la Seu a l'espera de ser tractada quirúrgicament per una fractura d'espatlla, mentre que l'arrestat està acusat d'un robatori amb violència i lesions i presenta un historial delictiu, segons el cos de seguretat espanyol.