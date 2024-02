Conveni entre el CSJ i els notaris per l'expedient judicial electrònic

Actualitzada 01/02/2024 a les 17:09

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) segueix avançant en la implementació de l’expedient judicial electrònic i aquesta setmana han signat el president del CSJ, Josep Maria Rossell, i el president de la Cambra de Notaris, Joan Carles Rodríguez, un dels acords previstos per a l'impuls i la implementació d'aquesta eina, segons ha informat el CSJ. Fins ara s'està fent un seguit de preparatòries formatives i pràctiques als advocats i als procuradors per tal de que es pugui ajustar a les competències dels professionals de l'Administració de Justícia. Es tracta d'una eina per digitalitzar i agilitzar els tràmits i la documentació judicial i que el sector professional reivindica en els darrers tres anys. El CSJ assegura que obrirà un canal per donar suport a les possibles incidències un cop quedi activada.De la mateixa manera, s'està començant a posar a disposició d'entitats judicials el Portal de Serveis al Professional (PSP), que ara per ara s'ha compartit amb la CASS, a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), a l’Andorran Banking (ABA) i en entitats bancàries. Es preveu que pugui estar disponible també per al Govern i per a les diferents àrees del Ministeri de Justícia i Interior.