El pressupost s'aprova amb l'oposició de Concòrdia i PS

Actualitzada 01/02/2024 a les 17:00

El projecte de llei de pressupost pel 2024 s'ha aprovat gràcies a la majoria que Demòcrates per Andorra té dins l'hemicicle amb un resultat de 16 vots a favor, 8 en contra i 3 abstencions. El Liberal Pintos també ha votat a favor, mentre que Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata ho han fet en contra. Andorra Endavant, per la seva banda, s'ha abstingut.Abans del debat, s'han presentat les sis reserves d'esmenes, tres de les quals de Concòrdia i les altres tres del Partit Socialdemòcrata. Totes han sigut rebutjades. La sessió ha ocupat tot el matí i fins les 15 de la tarda no s'ha donat el resultat d'una votació, val a dir, que entrava en totes les travesses.Una gran part del debat l'ha centrat la proposta del PS per reinvertir els diners pels estudis del multifuncional en tres bandes: un centre terapèutic d'atenció de condicions cròniques de salut mental, la creació d'un parc científic i tecnològic i l'escola de noves oportunitats. "Nosaltres tenim clares les prioritats del país, vostés sembla que no". La proposta ha quallat entre la minoria; Pintos ha manifestat que la proposta "fa patxoca, tot i que no tinc clar si aquestes inversions han d’anar en detriment del multifuncional"; Montaner ha continuat la línia de Baró manifestant que "el multifuncional no és una prioritat per la ciutadania i que el benestar passa per la salut", en referència a la creació del centre terapèutic; la consellera Segués també ha comentat que hi ha altres prioritats i que la creació del recinte no acolliria molts esdeveniments més enllà "de la fira i el cirque du soleil, el qual acaba el contracte d'aquí a tres anys".La secretària de la sindicatura, Carolina Puig, ha defensat el projecte dient que "això seria privar Andorra d’un oportunitat prioritària que beneficiaria al país i als ciutadans en un espai únic. Estem d’acord en la necessitat de millorar els recursos dels malalts mentals, però això ja està al pressupost, com els pisos tutelats que es faran al solar d'Enclar"