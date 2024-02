4.786 autoritzacions per a la temporada d'hivern

Actualitzada 01/02/2024 a les 10:12

La temporada d'hivern ha generat 4.786 autoritzacions per a la contractació d'estrangers amb permís de residència i treball, ocupant un 86,8% del consum global, segons informa el departament d'Estadística. En comparació amb les xifres de l’any anterior, el consum de les quotes d’extracomunitaris ha caigut un 21,6% amb 1.060 permisos menys) i el consum de les quotes per comunitarisn ha experimentat una davallada d'un 12,2% amb 131 permisos menys. Pel que fa a la contractació general de personal, també és inferior amb 1.191 treballadors menys, una disminució del 19,9%.El grup de treball amb més temporers està sent enguany el de 'Treballadors de serveis' (com ara, cambrers o dependents) amb un 43,4% de la cobertura total, seguit del 33,8% de 'Treballadors no qualificats' (com ara, ajudants o cambrers d'habitacions) i del 12% de 'Tècnics mitjans'.L’evolució de les autoritzacions des de la quota inicial mostra un augment del 12,3% en comparació amb la temporada anterior, quan en van ser 4.910, però una disminució del 0,7% respecte a l'ampliació de 645 autoritzacions de les 5.555 inicials.L'informe d'Estadística mostra que l'índex de retorn dels temporers ha crescut més en el sector d'Agències de viatges. Concretament, pels comunitaris ha estat el de Pistes, Lloguer d'esquí i Neteja i pel que fa als extracomunitaris ha estat el de Pistes, Sector hoteler i Lloguer d'esquí.