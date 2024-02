440 notificacions d'absentisme escolar en els tres últims cursos

Actualitzada 01/02/2024 a les 12:21

El nombre de notificacions d'absentisme en els tres cursos escolars anteriors ha estat de 440, un augment del 210%. Concretament, la taxa es va situar en 65 absències el curs 2020-2021, 173 el 2021-2022 i 202 notificacions el curs 2022-2023. La variació percentual del 2020 al 2021 va ser del 165%, mentre que del 2021 al 2022 va ser del 17%, segons les dades publicades pel ministeri d'Educació en resposta a una pregunta entrada per la presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, formulada el 12 de desembre.Desglossat per tipologies, van destacar les absències amb un nivell d'afectació "parcial greu" respecte a les "cròniques", 173 d'acord a 29 l'any passat, respectivament. Desglossat per centres, l'Escola Andorrana d'Encamp ha tingut l'índex més alt, amb 34 absències l'any anterior, mentre que l'Escola Andorrana de Canillo en va tenir 29 el curs 2021-2022 i l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança d'Encamp 28 el darrer any.