Trencar amb l'estigma

L'associació de malalties minoritàries anima la població a sensibilitzar-se i prendre consciència sobre aquest tipus d’afeccions a través d’una campanya.

El reconegut arbre d’origen japonès Gingko biloba és reconegut per la seva resiliència i la seva capacitat de sobreviure al llarg de l’evolució, lema al qual s’aferra l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra per definir la seva entitat sense ànim de lucre. L’associació va recollir ahir a l’edifici Hive Five Coworking el xec solidari entregat per l’empresa de transport públic Andbus, valorat per 5.000 euros, un import que s’ha aconseguit gràcies a la resolució de 5.000 enquestes incorporades en els diferents autobusos mitjançant codis QR. La representant de l’entitat, Maria Garcia, va celebrar la solidaritat d’Andbus i va anunciar que amb l’import abonat