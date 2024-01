Tall d'accés al Pas dels pagesos si no hi ha solució avui

Actualitzada 31/01/2024 a les 16:17

El tancament del trànsit a La Croisade que bloquejaria l'accés a Andorra tot el cap de setmana es decidirà avui. Els agricultors francesos esperen una resposta del govern gal aquest vespre perquè els presenti una solució a les demandes que han plantejat pel preu del combustible i l'increment de taxes i burocràcia que ha provocat la mobilització a tot el país veí. Fonts dels pagesos han manifestat al Diari aquesta tarda que el tall no està decidit, tot i que els joves del col·lectiu "s'han equivocat" i han anunciat ja mesures de protesta a partir de divendres. I han remarcat que si hi ha solució a les demandes no hi haurà bloqueig del trànsit cap a Andorra ni de la secció jove ni de cap col·lectiu de pagesos. Els agricultors gals han tornat a fer una crida al Govern andorrà perquè s'adreci al francès per demanar-li que arregli el conflicte i eviti que hi hagi tancament de les vies d'entrada al Principat.Les organitzacions agràries van fixar amb l'executiu francès avui al vespre com a data límit perquè atenguin les reivindicacions i esperaran que arribi la trucada, segons han explicat. Si la comunicació de les autoritats franceses no es produeix avui, des del 2 de febrer i fins al diumenge 4 de febrer tornaran a bloquejar amb tractors la cruïlla de l'RN-20 i l'RN-320 per impedir la circulació de vehicles cap al Pas de la Casa. La mateixa acció de força de la setmana passada que va deixar la vila fronterera sense visitants.