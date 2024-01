Reclamació judicial de deute contra Glovo

Actualitzada 31/01/2024 a les 12:55

La Batllia ha admès a tràmit una reclamació judicial de deute de l'empresa Addwill Assessors SLU contra la societat Glovoapp SLU, segons publica el BOPA avui. Concretament, es tracta d'un procediment d'injunció, la societat té 13 dies hàbils des d'avui per consignar o pagar al creditor del deute demanat, acreditar prop del tribunal que ha satisfet l'import de deute reclamat o comparèixer per al·legar que s'oposa al deute reclamat i exposar els motius pels quals considera que no ha de satisfer, en tot o en part, l'import de deute reclamat.D'aquesta manera, la secretaria judicial informa que si Glovoapp SLU no realitza cap de les anteriors actuacions dins del termini de 13 dies, es despatxarà l'execució contra ella i se li imposaran les costes processals.El desembre del 2021 Glovo no tenia autorització per operar al Principat perquè se li havia demanat un complement d’informació que no havia entregat. De la mateixa manera, la companyia espanyola incorpora restaurants andorrans. Glovo ha subcontractat una empresa de logística per oferir el servei. L’operativa actual es considera “intrusisme” perquè l’empresa no té cap societat constituïda al país ni hi tributa. L’usuari fa el pagament a Espanya.