Oberta la convocatòria per al certificat de reparació de vehicles

Actualitzada 31/01/2024 a les 06:15

El Govern va informar ahir de l’obertura de la convocatòria per apuntar-se al curs per obtenir el certificat de capacitació professional com a cap de taller de reparació de vehicles automòbils. Per tal de facilitar l’assistència de les persones que puguin estar-hi interessades, s’ofereixen dues sessions –amb el mateix contingut–, que tindran lloc el 20 i el 27 de febrer, de les 9 hores a les 13.30 hores i de les 15 hores a les 17.30 hores cadascuna d’elles.

La formació es farà a les dependències centrals del COEX, a l’avinguda de la Bartra d’Encamp. Posteriorment, es farà l’examen, que tindrà lloc el 23 de febrer a les 9 hores per als candidats de la primera sessió, mentre que els candidats de la segona sessió podran fer l’examen l’1 de març també a les 9 hores.

Les persones interessades han d’inscriure’s al Servei de Tràmits de l’Edifici Administratiu del Govern abans de les 15 hores del 14 de febrer, i han de pagar 80,40 euros en concepte de drets d’inscripció.