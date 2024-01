Noves formacions en creació de videojocs

Actualitzada 31/01/2024 a les 18:07

La Universitat d'Andorra ofereix enguany un seguit de formacions específiques sobre la creació de videojocs que es desenvoluparan amb el suport d'Andorra Telecom, durant el mes de febrer. L'objectiu és fer conèixer entre els joves una branca de les tecnologies de la informació i la comunicació en què conflueixen diverses disciplines com la tecnologia, l'art, el guió, els efectes visuals i fins i tot la psicologia i el màrqueting.L'UdA destaca sobre la resta el seminari d'iniciació a la creació de videojocs, titulat "Disseny i creació de videojocs amb 'Construct 3", que està obert al públic en general i que pot ser especialment d'interès per a docents i alumnes de batxillerat. En total té una durada de 3,5 hores, que es desenvoluparan en una sola sessió a l'UdA, el proper dijous 15 de febrer del 2024, de les 15 hores a les 18.30 hores, coincidint amb les vacances escolars de Carnaval. La inscripció es pot fer fins al 9 de febrer a través del formulari de preinscripció al web de l'UdA. Es tracta d'un curs de presa de contacte en el qual es treballa amb l'eina 'Construct 3' per fer una simulació de desenvolupament sense necessitat de coneixements previs.A banda, s'han programat formacions més específicament destinades a alumnes de batxillerat professional del Centre de Formació Professional d'Andorra, com ara un seminari de disseny de videojocs de plataformes mitjançant un motor de joc, a més d'una formació sobre disseny de videojocs a través d'un document de proposta dirigida en aquest cas als estudis de bàtxelor en Informàtica de l'UdA. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració d'Andorra Telecom que en finança el 50% dels costos.