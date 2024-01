La plataforma educativa francòfona IFprofs s'estrena a Andorra

Actualitzada 31/01/2024 a les 06:11

La plataforma global que connecta professionals de l’educació francòfons arreu del món, IFprofs, estrena espai a Andorra. Es tracta d’una plataforma gratuïta creada per l’Institut Francès amb l’objectiu d’oferir un espai de treball i intercanvi als professionals de l’educació francòfona i alhora és un lloc per compartir recursos educatius. IFprofs Andorra està adreçada a professionals de francès i en francès a les escoles dels tres sistemes escolars, a bibliotecaris i docents-bibliotecaris, a ajudants de llengua francesa, a professors de francès del centre de formació continuada de l’Alliance Française i d’acadèmies privades, a directors, caps d’estudis i personal d’establiments educatius, associacions que imparteixin docència en francès i a qualsevol persona que vulgui ser professor de francès. L’objectiu global de la plataforma és reunir els professionals de l’educació per formar una comunitat activa de professors.