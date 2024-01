L'Andorra Guitar Fest, un certamen internacional de referència

Actualitzada 31/01/2024 a les 14:24

Del 19 al 23 de febrer arriba al Teatre Comunal la VI edició de l’Andorra Guitar Fest. El festival internacional de guitarra aposta un any més per una proposta plural i amb múltiples nacionalitats que col·loquen la guitarra a l’epicentre de l’escena musical: “aquest tipus d’esdeveniments permeten mostrar la guitarra amb totes les seves dimensions”, ha explicat el director del festival, Manuel Alonso.

El cicle de guitarra emprendrà la programació el pròxim 19 de febrer amb un duet de prestigi format per David Sanz i Cristopher Avile i continuarà el 20 de febrer amb el trio internacional Desconcierto, format d’aires xilens, argentins i andorrans. L’esdeveniment tancarà la roda musical el dijous 21 amb l’italià Fabrizio Ferrano i el bielorús Badislav Blaha i un concert de clausura amb la reconeguda Orquestra de Guitarres de Barcelona el 23 de febrer a la Sala Guillemó Andorra Park Hotel. Les entrades del festival estan disponibles a la web oficial de l’Andorra Guitar Fest per un preu unànime de 15 euros per concert.