L'Alt Urgell, entre les comarques on s'ha trobat material bèl·lic i d'interès històric

Actualitzada 31/01/2024 a les 06:16

El cos de mossos d’esquadra dissenya un mapa interactiu amb més de 8.250 explosius localitzats a Catalunya des del 2012 relacionats amb els conflictes bèl·lics. L’eina en qüestió identifica els artefactes i els vincula amb els diferents esdeveniments històrics de relleu, com les guerres de successió dels segles XVII-XVIII, les carlinades, la invasió napoleònica o la Guerra Civil.

Com a fet a destacar, el sotscap de TEDAX-NRBQ, Gustau Aparisi, va detallar ahir que entre les àrees on han predominat aquestes troballes històriques destaca la comarca de l’Alt Urgell, per ser un territori que fa frontera amb Andorra o França, on soldats del bàndol republicà van fugir i van abandonar-hi l’armament.

Amb aquestes actuacions de localització, el cos de policia català vol demostrar el seu afany per preservar la memòria històrica.