Govern treballa per evitar els talls "inacceptables" des de França i Catalunya

Actualitzada 31/01/2024 a les 19:08

El ministre Portaveu ha manifestat aquesta tarda que el Govern està treballant amb contactes permanents "al més alt nivell diplomàtic" i des del diferents departaments per evitar que hi hagi nous talls de carreteres que bloquegin l'accés a Andorra per les protestes dels agricultors. Guillem Casal ha declarat que hi ha converses amb les autoritats franceses, catalanes i espanyoles perquè "si ja era inexplicable i inacceptable" el bloqueig de la setmana passada per accedir al Pas de la Casa "encara ho seria més" si es produeixen per les dues fronteres "per una situació que ens és aliena", en referència a les mobilitzacions anunciades pels pagesos a Catalunya per al 6 de febrer i pel possible nou tall a La Croisada durant tres dies.Casal ha remarcat que "Andorra està patint com a país tercer una situació de crisi", que primer era a França i que ara s'ha estès per tot Europa, i "està sent perjudicada, especialment el Pas de la Casa, però no està al nostre abast ni el control ni la solució al problema, no som un actor competent" per atendre les demandes del sector agrícola. El ministre ha assegurat que "esperem que les mobilitzacions i talls no es produeixin de nou el cap de setmana ni es prollonguin" i ha indicat que si arriben els tancaments de vies de comunicació amb el Principat hi ha contactes amb les autoritats veïnes "per trobar la mínima afectació a una situació de complicada acceptació". I ha explicat que la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, i l'ambaixadora a França, Eva Descarrega, mantenen converses amb la Prefectura d'Occitània i amb les autoritats veïnes.