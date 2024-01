Gener de sequera i temperatures altes rècords

Actualitzada 31/01/2024 a les 18:39

El mes de gener ha estat marcat per temperatures més altes del normal per l'època de l'any i per la sequera provocada per l'escassetat de precipitacions. Segons ha informat Acció Climàtica, ha estat el tercer gener més càlid des del 1950 amb registres idèntics als del 2007, i segons Meteo, avui és el 31 de gener amb menys neu des del 1949.La temperatura mitjana ha estat de 5,1 graus, 2 graus superiors a la normal, i hi ha hagut un 50% menys de precipitacions. De fet, la meitat de la precipitació de tot el mes es va registrar en un període de 24 hores, els dies 16 i 17.Pel que fa al rècord de temperatures, la més alta va ser la de l'estació de les Salines, als 1.445 metres d'alçada, amb 22,6 graus el dia 25. També es va registrar el rècord a la Comella amb 19,6 graus el dia 24, a Engolasters amb 20,4 graus el dia 11 i a Ransol amb 16,9 graus el dia 13.El servei meteorològic alerta que "hem d'extremar les precaucions" pel que fa al perill d'allaus o la caiguda de pedres i gel. Meteo informa que el perill es manté a un nivell 1, però que l'escassetat de pluja i la poca neu a les solanes es poden humidificar ràpid, i per tant, provocar esllavissades.