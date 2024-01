França no actuarà contra els agricultors que bloquegin carreteres

Actualitzada 31/01/2024 a les 12:14

El ministre d'Interior francès, Gérald Darmanin, ha assegurat avui en una entrevista que s'adoptin mesures de força per aixecar els bloquejos instal·lats en diferents carreteres del país pels agricultors. Darmanin ha assegurat que no s'actuarà perquè "no són delinqüents" sinó gent que treballa "i no ataquen a policies" i ha afirmat que hi ha converses amb els pagesos per arribar a un acord i aturar les protestes. Les mobilitzacions del sector agrícola s'han intensificat els últims dies i han amenaçat amb bloquejar l'accés a París, el que s'ha considerat una de les "línies vermelles" que no es permetran.El ministre s'ha mostrat comprensiu amb els agricultors i ha qualificat les demandes que plantegen com "legítimes" i ha indicat que unes 10.000 persones estan participant en les mobilitzacions, que estan afectant la mobilitat com per exemple amb Andorra després del tall de l'accés al Pas de la Casa que es va fer des de divendres a diumenge de la setmana passada.El titular d'Agricultura francès, Marc Fesneau, ha anunciat l'aprovació d'ajuts per valor de 220 milions per atendre les demandes dels pagesos mobilitzats i el president Emmanuel Macron ha mostrat l'oposició de França a l'acord comercial entre la UE i Mercosur que afectaria les importacions agrícoles.