El 13 de febrer es mobilitzaran per les carreteres catalanes, a les quals faran talls

Les reivindicacions dels pagesos i agricultos francesos estan, mai més ben dit, creuant fronteres. Els seus veïns del sud, i també els d’Andorra, a través del sindicat català Unió de Pagesos, han convocat mobilitzacions amb talls de carreteres per protestar per la situació del sector per al dimarts 13 de febrer. El sindicat espera que s’hi uneixin altres organitzacions a tota la comunitat autònoma catalana per afegir-se en solidaritat als companys francesos, els quals consideren que perilla el seu modus vivendi i el futur de l’agricultura. Diversos col·lectius van anunciar abans-d’ahir talls de carreteres el dilluns 5 de febrer, però la