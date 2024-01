El sector financer torna a guanyar pes en l'economia del país

Actualitzada 31/01/2024 a les 13:06

El sector financer andorrà va aportar un 14% del PIB de forma directa i un 19% de manera indirecta el 2021, segons indica un estudi encarregat per Andorran Banking Observatory i elaborat pel departament de Regulació i 'Governance' del sector financer de KPMG Madrid. Aquesta dada suposa que torna a guanyar pes en el conjunt de l'economia, ja que el 2020 representava un 12,3% i un any abans, un 11,7%.L'informe destaca "l'important pes" que representa el sector financer en l’economia i indica que per cada euro de PIB generat pel sector financer, s’estima que es generen 0,3 € de PIB en la resta de sectors de l’economia. L'estudi posa de manifest que el sector financer "és un pilar estable" en l'economia del país i és similar al d'altres places financeres com Luxemburg, Liechtenstein, Mònaco o Suïssa, destaca Andorran Banking. La directora general d'Andorran Banking, Esther Puigcercós, afirma que "el sector continua i vol continuar sent un dels motors econòmics d'Andorra" i destaca que perquè això succeexi "és d'interès disposar de les condicions perquè el sector financer pugui continuar aportant aquesta contribució, especialment rellevant en el marc de l'acord d'associació".L'informe detalla que el sector és un "aportador net" a les finances de l’Estat, aportant una mitjana del 17,8% del total d'impostos directes recaptats pel Govern, amb el pagament de 90 milions els darrers 5 anys. I assenyala que les tres entitats bancàries "generen ingressos rellevants per al sector públic".El recull exposa que els bancs van representar el 4,5% del total de persones treballadores de l’economia el 2022, mentre que la seva aportació a la massa salarial total ascendeix al 10%, durant els últims cinc anys analitzats. La xifra d'empleats es quantifica en 1.716 persones de manera directa i en 1.544 llocs de treball indirectes, el que eleva al 7,8% del global de treballadors al Principat.