La ministra Marsol reconeix que, tot i ser “un bon producte”, el programa del Govern tenia uns barems “massa alts”

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va manifestar que és “conscient” del poc èxit i acceptació del programa d’avals de l’Institut Nacional d’Habitatge (INH), i n’atribueix la responsabilitat a uns barems del que han de cobrar les persones que s’hi volen acollir “molt alts”. El programa d’avals, que tenia per objectiu facilitar l’entrada de particulars a habitatges per a residència habitual i permanent, només va rebre un total de sis sol·licituds durant el 2023, de les quals fins ahir només hi va haver quatre respostes favorables. “Avui entra la cinquena”, va expressar la ministra en una