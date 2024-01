El Consell d'Europa alerta de "risc d'explotació laboral" d'estrangers a Andorra

Actualitzada 31/01/2024 a les 11:18

El Consell d'Europa assegura que a Andorra "per la forta demanda de mà d'obra estrangera existeixen riscos d'explotació laboral, en particular en els sectors de feines domèstiques, treballs de temporada, la construcció i l'agricultura", segons les conclusions de l'informe del Grup d'Experts en Acció contra el Tràfic d'Éssers Humans (GRETA) publicat avui. El recull expressa "preocupació per la restrictiva legislació laboral i d'immigració que podria fomentar l'explotació laboral o el tràfic d'éssers humans" perquè assenyala que fa que les possibles víctimes "puguin rebutjar denunciar la situació per por a perdre la feina o ser expulsades". El grup d'experts insten el Govern a "conscienciar els treballadors immigrants" sobre els riscos relacionats amb el tràfic de persones, a enfortir les capacitats i recursos dels inspectors de treball i a incrementar el nombre d'inspeccions realitzades per iniciativa pròpia des del departament de Treball.El GRETA reconeix que Andorra ha avançat en el marc legal, institucional i polític per combatre el tràfic de persones però destaca que "hauria de prendre mesures addicionals per identificar les víctimes potencials", indica el tercer informe d'implementació del Conveni del Consell d'Europa sobre Tràfic d'Éssers Humans. Els experts remarquen que "segueixen preocupats per les condicions restrictives per expedir permisos de residència a les víctimes de tràfic de persones i insta les autoritats andorranes a modificar la legislació" en aquest sentit. I fa una petició perquè inclogui immigrants i persones en situació irregular, "desenvolupant la cooperació amb les entitats de la societat civil i la formació professional".L'informe considera positiu que des del 2021 s'hagi adoptat una política estratègica contra el tràfic d'éssers humans i que s'hagi ampliat el delicte de tràfic per incloure el treball forcós, els serveis forçosos i la mendicitat forçosa, i donat dret a assistència jurídica gratuïta a les possibles víctimes sense tenir en compte la situació de residència. El GRETA recorda que la convenció va entrar en vigor el 2011 i que per primera vegada el 2021 es va identificar al Principat "una presumpta víctima de tràfic per a explotació sexual". I recalca que tot i que els tribunals no van tipificar finalment aquest delicte en la causa, els experts valoren que el cas es portés a la Justícia.El grup d'experts demana a les autoritats andorranes que garanteixin que els delictes de tràfic de persones s'investiguen de manera "proactiva i ràpida, independentment de si la víctima presenta una denúncia".