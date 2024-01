El Govern potenciarà el català en les cerques d'Internet

Actualitzada 31/01/2024 a les 19:01

El consell de ministres ha aprovat encomanar a Andorra Recerca i Innovació (AR+I), a càrrec del servei de Política Lingüística, un conveni per implementar una "xarxa de monitoratge" que inclogui localitzacions de connexió per Internet d'Andorra i que prioritzi els resultats en català a l'hora de fer cerques a Internet. Segons el Govern, l'objectiu és promoure la llengua oficial i "recuperar la seva visibilitat" en les cerques orgàniques, fins i tot en aquells dispositius que no estan configurats en l'idioma.Aquest monitoratge permetrà, segons l'Executiu, avaluar l’estat del català en l’àmbit digital i la seva situació en tecnologies "actualment tan rellevants com els sistemes d’intel·ligència artificial". Concreta, a més, que s'ha detectat incidències en les cerques en català per organismes d’altres territoris de parla catalana.