Conveni amb el Regne Unit pel programa de mobilitat juvenil

Actualitzada 31/01/2024 a les 18:14

El Govern i el Regne Unit han posat en marxa el nou programa de mobilitat juvenil, una iniciativa dissenyada per enfortir les relacions bilaterals i obrir noves oportunitats per als joves d'ambdós països. La iniciativa està adreçada a l'obtenció d'un permís de residència i treball per un període inicial de 12 mesos prorrogable fins a 24 mesos màxim. Govern explica que es pot accedir al programa i viure a l'estranger complint amb els requisits senzills com disposar de recursos financers suficients, no estar acompanyats per dependents i no tenir antecedents penals. D'aquesta manera, la iniciativa permetrà als joves experimentar de primera mà la vida, la cultura i el mercat laboral d'un altre país enriquint així el seu desenvolupament personal i professional. Els joves interessats poden consultar tots els requisits i aplicar al programa a aquest enllaç. https://www.exteriors.ad/ca/work-and-holidayca.A més d'aquest programa amb el Regne Unit, Andorra disposa de cinc programes de mobilitat per a joves, incloent-hi països com Alemanya, Canadà, Corea del Sud, Islàndia i Irlanda, alguns dels quals estan en la fase final per entrar en vigor.El Consell de Ministres ha aprovat avui la convocatòria de la Prova oficial de batxillerat professional (POBPRO), que se celebraran a l'antiga Escola Espanyola de Sant Julià de Lòria i al Centre de Formació d'Aixovall.Quant al calendari, els exàmens de les branques no renovades s'efectuaran entre el 27 de maig i el 5 de juny del 2024. Les branques renovades, és a dir les de nova creació les quals inclouen el batxillerat professional de tècnic de suport de sistemes informàtics i xarxes, batxillerat professional de tècnic en cures auxiliars d'infermeria, batxillerat professional de tècnic de suport sociocomunitari i batxillerat professional tècnic de suport de desenvolupament de programari. Aquests celebraran les proves de centre de gener al juny i les d'horari unificat s'efectuaran en dues avaluacions a la primera del 20 d'abril al 25 d'abril i la segona el 27 i 29 de maig i l'1 de juny.Poden accedir a la convocatòria de la Prova oficial de batxillerat professional els candidats presencials i els candidats lliures que compleixen els requisits establerts. Les inscripcions dels primers es realitzaran del 8 al 20 de febrer al Centre de Formació d'Aixovall, mentre que les dels candidats lliures estan previstes el 8 i 9 i el 19 i 23 de febrer a la seu del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, cal sol·licitar cita prèvia al 743313.