Les empreses que ingressin menys de 150.000 euros no hauran de fer el dipòsit fins al 2025

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va anunciar ahir novetats en el dipòsit de comptes. Marsol va explicar en una roda de premsa que els empresaris que siguin una persona física i la seva xifra anual d’ingressos sigui inferior a 150.000 euros tindran una pròrroga d’un any per dipositar els comptes anuals i no ho hauran de fer fins al 2025, quan presentaran els comptes del 2024. Aquesta mesura afectarà 5.600 empresaris. Les empreses que compleixin les condicions anteriors i a més estiguin acollides al mètode de determinació objectiva estaran excloses de presentar els comptes per sempre.

