Casal afirma que "no ens afecta" la decisió de Macron sobre l'avortament

Actualitzada 31/01/2024 a les 18:57

"La relació amb França no passa per l'Assemblea Nacional síno pel Copríncep francès, les decisions polítiques de l'Assemblea no ens afecten perquè la relació institucional no és via poder legislatiu". Així ha respost el ministre Portaveu, Guillem Casal, en ser demanat aquesta tarda pel fet que el parlament gal hagi decidit incloure l'avortament a la Constitució i ha assegurat que "el full de ruta és clar" i el Govern continua treballant per despenalitzar les dones que decideixen interrompre la gestació.Casal ha assegurat que es continua avançant en la feina a tres bandes entre la Santa Seu, el Bisbat d'Urgell i el Govern per eliminar aquesta penalització a les dones que avorten i ha defensat que hi ha "discussions pausades i discretes per assolir aquesta acció que portàvem al programa electoral". I ha recalcat que "que hi hagi discrecció no vol dir que no hi estem treballant".El ministre ha assenyalat que Emmanuel Macron va manifestar en la visita a Andorra el setembre del 2019 que venia com a Copríncep francès i no com a president de la República Francesa i que "estava sotmés a la voluntat del poble que decideix el seu futur". I aquesta voluntat, ha indicat, és que es despenalitzi a la dona "i esperem que puguem assolir aquesta fita".