Canvis a la Llei d'immigració per les "males praxis" amb els obrers de la construcció

Actualitzada 31/01/2024 a les 19:39

El ministeri d'Interior està revisant les modificacions que cal fer a la Llei d'Immigració i al reglament "per evitar males praxis que s'han fet" en la subcontractació d'empleats a l'estranger i "prevenir la situació de vulnerabilitat dels treballadors", segons ha explicat el ministre Portaveu en la roda de premsa de consell de ministres. Guillem Casal ha respost així a les preguntes sobre l'advertència del Consell d'Europa pel risc d'explotació laboral del qual alerta l'informe del Greta i ha recordat que s'han posat tres sancions a tres empreses diferents per les irregularitats en la contractació d'empleats de la construcció provenents del Perú. I ha indicat que s'està fent "feina tècnica" per canviar la llei i ja es donaran detalls de les modificacions que hi haurà.Casal ha assegurat que Inspecció de Treball tindrà "mes proactivitat" perquè comptarà amb més recursos humans aquest any i es podran fer més inspeccions abans que hi pugui haver denúncies i atendre més necessitats dels treballadors afectats pels possibles abusos. El ministre ha destacat que el departament passarà de tenir 7 a 9 inspectors durant aquest exercici i ha incidit que es passa a 11 professionals si es compta la cap d'àrea i la direcció.El ministre ha ressaltat que Andorra continuarà avançant en la legislació i atenent les recomanacions dels experts del Consell d'Europa, hi ha temps fins al juny del 2026, "per ser bons alumnes del Greta". I ha insistit que l'avaluació general de la situació a Andorra "és positiva" i que no es parla de casos de tràfic d'éssers humans, sinó que "hem de millorar situacions per prevenir però no que hagi passat".Guillem Casal ha destacat que quan el Greta parla de legislació restrictiva no es refereix als canvis per fer reagrupament familiar per l'augment del llindar fixat perquè un immigrant amb permís de residència pugui portar un familiar que no tindrà ingressos perquè no treballarà. I ha especificat que quan els experts apunten que hi pot haver por dels treballadors a denunciar irregularitats laborals perquè poden perdre la feina, la solució vindrà perquè hi haurà més presència dels inspectors als llocs de treball per constatar els possibles incompliments de la llei.