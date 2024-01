Bateria d'amenaces

Una discussió per la devolució d’unes jaquetes escalfades per bateries ha acabat amb un delicte d’amenaces lleus i una petició d’arrest nocturn.

“Si enganxo aquesta noia a fora, veurà”. Aquestes van ser les paraules que va emprar l’acusat per amenaçar i insultar una dependenta d’una botiga de moda després d’intentar retornar unes jaquetes escalfades per bateries que van resultar defectuoses. Els fets van ocórrer el desembre del 2022, quan un home d’origen portuguès va comprar un parell de jaquetes escalfades amb bateries. Els productes semblaven funcionar en un principi, va apuntar l’acusat, però al cap d’uns dies van començar a mostrar problemes i l’home va descobrir que les bateries que estaven incloses en les jaquetes no corresponien amb les que venien originalment segons