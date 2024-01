Baixen els avisos en ciberseguretat

Els avisos de possibles atacs en ciberdelictes han disminuït en línies generals al país. Segons l'Agència Nacional de Ciberseguretat Andorrana, el 2023 van rebre menys avisos d'amenaces amb un total de 189, mentre que el 2022 van ser 276. De totes maneres, en l'apartat de delictes de patrimoni va créixer un 11%.Sobre la baixada l'entitat ho atribueix a la conscienciació i previsió que s'ha dut a terme a través de la policia amb xerrades en els centres educatius de segona ensenyança o la difusió comunicativa que s'ha transmès a la societat sobre el mal ús de les males tecnologies. També hi hauria influït el bon ecosistema que ha cosit l'agència en l'àmbit de cooperació nacional i internacional i que des d'Europa han reconegut com una agència de nivell internacional, tal com han explicat Marc Rossell, secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, i Joan Antoni León, Secretari d'Estat de Justícia i Interior.