Arrestat un conductor amb 1,49 de taxa d'alcoholèmia

Actualitzada 31/01/2024 a les 13:22

La policia ha detingut en els darrers dies un turista de 33 anys amb una taxa d'alcoholèmia d'1,42. Aquesta matinada els agents han controlat un home de 41 anys en un aparcament d'un local d'oci nocturn del Tarter amb 0,6 grams de cocaïna i sis grams d'haixix. L'home anava acompanyat d'una dona de 34 anys i no resident a qui han arrestat poca estona després a la carretera general 2 per conduir sota els efectes de les drogues l'alcohol amb un positiu d'1,00.D'altra banda, també s'ha arrestat un home de 26 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d'expulsió administrativa.