Andorrana de Transport Sanitari "és coneixedora" que el SAAS no pot injectar diners al servei

Actualitzada 31/01/2024 a les 16:33

El SAAS ha deixat clar aquest matí que Andorrana de Transport Sanitari "és coneixedora" que la parapública no pot injectar diners al servei per tal de cobrir els costos derivats del conveni col·lectiu que empresa i plantilla han acordat i que ha d'entrar en vigor l'1 d'abril, prèvia validació del departament de Treball. En conseqüència, el transport sanitari no medicalitzat està abocat a un nou concurs perquè l'empresa no pot assumir l'increment de la despesa laboral associada a millores com ara la implantació de la tretzena paga. Però el SAAS ha aclarit que ha de ser la concessionària la que "ha de denunciar formalment el contracte en vigor i el SAAS procedirà a licitar un nou concurs". El plec de bases del nou edicte ja recolliria les condicions laborals del conveni col·lectiu aprovat.