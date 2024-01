Vela pregunta pel preu de les proteccions a l'antiga clínica de Santa Coloma

Actualitzada 30/01/2024 a les 06:04

La consellera general socialdemòcrata i presidenta suplent del grup parlamentari, Susanna Vela, va entrar ahir un conjunt de preguntes escrites sobre les proteccions de seguretat davant la caiguda de rocs als terrenys on hi havia antigament la clínica de Santa Coloma. La pregunta ve arran del cost dels treballs relatius a aquestes proteccions, que estaven estimats en 1,54 milions d’euros i finalment han tingut un cost de 3,1 milions. Vela va sol·licitar conèixer els motius pels quals s’ha duplicat l’import que havia calculat l’empresa Euroconsult i quins són els arguments i justificacions de l’òrgan de contractació per fonamentar l’autorització d’aquesta despesa. La consellera general també va preguntar per què l’òrgan de contractació no ha aplicat l’article 118 de la Llei de contractació pública amb relació a la correcció d’errors.