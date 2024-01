Actualitzada 30/01/2024 a les 06:05

El forfet extraescolar encara els últims dies de venda, ja que a partir del 31 de gener ja no es podrà adquirir més. Per tant, els universitaris, els escolars i els acompanyants disposen de dos dies només per poder-lo comprar. A partir del febrer ja no es vendrà ni a les taquilles de les estacions d’esquí ni tampoc a les pàgines web.