Molta feina per fer en l'art

Actualitzada 30/01/2024 a les 06:12

AUGMENTEN ELS VISITANTS AL MUSEU

El nombre de persones que van visitar l’exposició Khrôma, del 10 de febrer del 2023 al 7 de gener del 2024, va incrementar respecte a l’exposició Made in París, entre el 2022 i el 2023. La galeria va rebre 15.758 visitants, mentre que l’any abans van ser-ne 15.008. La pujada s’atribueix a les visites dels centres educatius de secundària.

La nova exposició del Museu Carmen Thyssen, anomenadaque s’inaugurarà el 21 de febrer, vol visibilitzar el discurs femení. Aquesta reivindicació l’encapçala l’artista Jeanna Maria Charlotta Bauck amb la seva obra. El quadre és del segle XIX i se li va suplantar l’autoria per la d’un home perquè tingués més sortida al mercat en el segle XXI. “Va patir una manipulació, li van tapar la firma i li van posar el nom d’un pintor perquè segurament era més fàcil de vendre”, va explicar Pilar Giró, comissària de la mostra. Segons la comissària, la peça va formar part d’una exposició internacional a Múnic el 1885 i fins i tot va ser inclosa en el catàleg informatiu. El 2014 en una subhasta va aparèixer una obra firmada per Bauck, però el 2015, en una altra subhasta, la col·lecció Thyssen en va adquirir una altra que no posseïa la mateixa signatura, hi posava J. Gartner i es va atribuir a José Gartner de la Peña. En observar això, es va demanar fer-ne un estudi d’autoria. “Primer amb l’ajut de rajos ultraviolats es mira de trobar la signatura, i amb això no es veu”, va comentar Giró. Després es va provar una altra tècnica “aixecant una mica de pintura, i llavors es van trobar les traces de la signatura de Bauck”, va afegir l’experta. Amb això i el catàleg, els restauradors van poder confirmar l’autoria de l’obra. “És molt important i interessant poder restituir aquesta peça a la seva autora”, va defensar Giró, que va afegir: “És una obra que ens mostra que s’ha de treballar per la visibilització de les dones en tots els àmbits de la societat, i en l’art hi ha molta feina a fer”.