La CASS encarrega un estudi actuarial del sistema de pensions

Actualitzada 30/01/2024 a les 18:45

El Consell d'Administració de la Caixa de Seguretat Social (CASS) que s'ha celebrat avui ha aprovat la licitació de l'estudi actuarial del sistema andorrà de pensions públiques. El darrer estudi actuarial encarregat per la parapública és remunta el 2020 i situava la caixa en dèficit el 2024.De la mateixa manera, la CASS ha aprovat ampliar les places convencionades amb el centre SALITA. La CASS té un conveni signat amb el centre per la concentració de 80 places de servei de residència assistida. Degut a la manca de places sociosanitàries Govern té la necessesitat de concertar més places per aquest tipus de servei. El consell d'administració ha aprovat l'ampliació de cinc el nombre de places per a SALITA.En la mateixa reunió s'ha actualitzat les tarifes dels centres estrangers convencionats amb la CASS. Els centres són l'Hospital clínic de Barcelona, Centre Creu Blanca, Fundació Esmen, Institut Guttmann, SHSJD- Terres Lleida, Hospital Santa Maria de Lleida, Mentalia.Per finalitzar, l'agència nacional de ciberseguretat d'Andorra ha realitzat un reconeixement oficial cap a la CASS com a entitat que proveeix serveis importants al Principat d'Andorra i que compleix amb els requisits de seguretat i privadesa establerts per la llei, de mesures per a la seguretat de les xarxes i dels sistemes d'informació.