La Biblioteca Pública registra 27.312 visites l'any passat

Actualitzada 30/01/2024 a les 06:03

La Biblioteca Pública de Govern ha tancat l’any 2023 amb un total de 27.312 visites, un 6,8% més que el 2022, quan se’n van registrar 25.550. La mitjana d’assistència mensual ha estat de 2.276 usuaris i els mesos que ha rebut més visites van ser el novembre, amb 2.906, i el març, amb 2.890. Pel que fa al mes amb menys afluència, va ser l’agost, amb 1.165 visitants. Durant aquest any, la Biblioteca ha registrat 459 carnets de socis nous, assolint un total de 10.716 lectors inscrits, dels quals més de la meitat 7.911 han efectuat préstecs. Amb aquestes xifres, la Biblioteca continua amb la recuperació dels nivells d’ús habituals de l’equipament públic d’abans de la pandèmia. Sobre el fons de la Biblioteca, el 2023 es tanca amb 60.776 exemplars registrats, dels quals 1.329 han estat de nova compra, 798 per a la sala d’adults i 531 per a la infantil, i 388 han procedit de donacions.