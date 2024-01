L'Associació de Malalties Minoritàries rep una donació de 5.000 euros

Actualitzada 30/01/2024 a les 18:28

L'empresa d'autobusos Andbus ha fet entrega d'un xec solidari valorat en 5.000 euros a l'Associació de Malalties Minoritàries d'Andorra (AMMA). L'acte s'ha celebrat a les instal·lacions de Hive Five Coworking i ha comptat amb la presència del president d'Andbus, Dani Vinseiro, la presidenta d'Autea, Maite Martínez i la representant d'AMMA, Maria Garcia. Garcia ha agraït l'atorgament de la dotació econòmica i ha explicat que l'import es destinarà a fer divulgació de les malalties minoritàries al territori, a més de trencar amb l'estigma i animar a totes les persones que convisquin amb aquest tipus de patologies a actuar i demanar ajudar.Vinseiro ha destacat la importancia del cooperativisme col·lectiu i de contribuir a aquest tipus d'accions solidàries i ha fet una crida a la població a participar amb l'enquesta solidària disposada als autobusos a través d'un QR per tal d'arribar altra vegada a 5.000 persones més i poder oferir altra vegada 5.000 €. "Nosaltres tan sols som el vehicle que ho facilita, vosaltres sou els qui ho podeu fer possible", ha manifestat.Tanmateix, l'empresa de transport públic ha anunciat la pròxima col·laboració solidària amb Autea. Es destinarà al programa d'atenció familiar Enllaç que fa més planer el camí de les persones i les famílies que conviuen amb l'Espectre Autista, oferint un equip professional de psicòlegs i psiquiatres amb professionals com Maria Giró del Parc Taulí de Sabadell i Gemma García Parés.