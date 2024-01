Els empresaris que ingressin menys de 150.000 euros no hauran de dipositar els comptes

Actualitzada 30/01/2024 a les 18:14

és un sistema simplificat que permet als petits empresaris determinar els rendiments de la seva activitat així com les despeses d'acord amb els barems que fixa la llei de l'impost de l'IRPF.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha anunciat avui novetats en el dipòsit de comptes. Marsol ha explicat en una roda de premsa que els empresaris que siguin una persona física i la seva xifra anual d'ingressos sigui inferior a 150.000 euros tindran una pròrroga d'un any per dipositar els comptes anuals i no ho hauran de fer fins al 2025, on presentaran els comptes del 2024. Aquesta mesura afectarà 5.600 empresaris.Les empreses que compleixin les condicions anteriors i a més estiguin acollides al mètode de determinació objectiva estaran excloses de presentar els comptes per sempre. Aquest canvi afectarà 275 empresaris. El mètode de determinació objectiva