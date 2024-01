Actualitzada 30/01/2024 a les 18:30

La ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell ha afirmat durant la compareixença pública al Consell General que el trasllat de l'Arxiu Nacional es faria efectiu el proper 2025. Igualment, el projecte del Museu Nacional es posposa per al 2025, ja que aquest 2024 es vol prioritzar l'adquisició d'habitatge, i no se li ha assignat partida pressupostària.Segons Bonell, aquest 2024 es treballarà en la definició del projecte en el qual es basarà el Museu Nacional, on també es farà un projecte participatiu, de manera que es pugui pressupostar de cara al 2025.