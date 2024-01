Espot apunta que s’estan fent “tots els esforços” per evitar una segona setmana de talls

Xavier Espot va lamentar que les protestes dels agricultors francesos estiguin afectant “altres països que no tenen res a veure amb les seves reivindicacions”. Ho va dir ahir a la roda de premsa posterior a la reunió del pacte d’estat, on també va afirmar que el Govern està en contacte amb la prefectura d’Occitània des de la setmana passada per “evitar que es tallin les carreteres” i que les reivindicacions dels agricultors “ens estan provocant un perjudici que crec que és immerescut”, va afegir el cap de Govern. Aquestes queixes ja van ser traslladades a les autoritats franceses, però Espot va

#1 Andorra la Nova

(30/01/24 06:17)