Actualitzada 30/01/2024 a les 11:30

L'executiu ha convocat un curs per obtenir el certificat de capacitació professional de cap de taller de reparació de vehicles. Les inscripcions es poden fer fins al 14 de febrer i hi haurà una sessió el 20 de febrer i una altra el 27 de febrer a les dependències del COEX a Encamp, segons ha fet públic en un comunicat.L'examen serà el 23 de febrer per als candidats de la primera sessió, i l'1 de març per als assistents a la segona convocatòria. El preu de la inscripció és de 80,40 euros.